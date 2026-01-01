Каменный город в Прикамье пострадал от ветролома Объявлен сбор добровольцев для ликвидации последствий стихии Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Природный парк «Пермский» приглашает мужчин принять участие в субботнике, который пройдёт в Каменном городе 10 июня с 11:00 до 16:00.

«Мы ищем физически крепких и выносливых людей, готовых помочь в расчистке территории от последствий сильного ветра, включая упавшие деревья и ветки. Все необходимые инструменты будут предоставлены. Просим принести с собой термос с горячим напитком и перекус», — говорится в сообщении администрации парка в соцсетях. Также к сотрудничеству приглашаются волонтёрские отряды и сообщества к сотрудничеству.

В парке пояснили, что последствия стихии нужно убрать до длинных выходных 12-14 июня, когда в Каменном городе ожидается наплыв туристов.

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