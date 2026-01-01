Власти Перми выделили 12 млн рублей на закупку живых цветов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила тендер на поставку цветов в различных видах оформления: букеты, корзины и композиции, сообщает «Рифей».

Исполнителю предстоит доставить букеты и корзины, составленные из живых цветов, таких как розы, гортензии, альстромерии, гвоздики, хризантемы, гипсофила и др. Кроме того, в рамках заказа необходимо будет привезти настольные композиции и цветы по отдельности, включая тюльпаны, розы, хризантемы и гвоздики.

Сроки выполнения контракта — до 30 ноября 2028 года. Поставщики обязаны доставлять цветы в администрацию Перми в течение часа после получения заявки.

Максимальная сумма, предусмотренная контрактом, составляет 12 млн руб.

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