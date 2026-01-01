Жители Прикамья собрали 140,6 млн рублей на помощь тяжелобольным детям Благотворительный фонд «Дедморозим» опубликовал итоги 2025 года Поделиться Твитнуть

Команда благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям и сиротам «Дедморозим» подвела итоги своей работы за прошедший год. Согласно опубликованному на официальном сайте dedmorozim.ru отчёту, за счёт поддержки пермяков и партнёров в 2025 году удалось собрать 140,6 млн руб. Эти средства позволили оказать помощь 1159 детям и молодым взрослым с тяжёлыми заболеваниями.

Финансовую и волонтёрскую поддержку проекту оказали более 50 тыс. человек, а также свыше 80 компаний и организаций. Примечательно, что при значительном росте общей суммы сборов средний размер пожертвования остался на привычном уровне — около 500 руб.

В отчёте, получившем название «Формула чудес», собраны не только сухие цифры, но и реальные истории преодоления. За год было совершено 2416 выездов врачей для оказания паллиативной помощи на дому, няни посвятили заботе о детях 80 502 часа, а для 37 подопечных были проведены дорогостоящие генетические анализы. Среди знаковых событий года — признание интерната в Рудничном одним из лучших в стране по уровню заботы, а также личные победы: шесть новорожденных избежали статуса сирот, обездвиженный мужчина совершил подъём на воздушном шаре на высоту 1 тыс. м, а мальчик со сложнейшими диагнозами сделал свой первый самостоятельный шаг.

«Мы перестали ждать волшебства. Вместо этого просто взяли и сложили: сотни часов, за которые волонтёры превратили чужое одиночество в дружбу; силы и характер наших подопечных... работу команды, для которой помогать — не просто работа, а призвание; тысячи рублей, которые вы переводите с теплом и от души... Спасибо, что доказываете: чудо начинается не с волшебной палочки, а с простого человеческого «я могу помочь», — рассказала директор фонда Надежда Ли.

Стоит отметить стабильный рост масштабов деятельности. В 2024 году поступления составили 147,8 млн руб. (помощь оказана 1076 подопечным), в 2023-м — 112,7 млн руб. (912 подопечных), а в 2022-м — 122,8 млн руб. (804 подопечных).

«Дедморозим» представляет собой объединение трёх структур под единым брендом: фонд разрабатывает технологии помощи, АНО оказывает паллиативную поддержку на дому и в интернатах, а эндаумент-фонд управляет целевым капиталом для обеспечения стабильного дохода служб.

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