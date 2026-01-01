Московский цепевязальный завод открыл в Перми торговую точку Поделиться Твитнуть

В ТРК «Планета» начал работу магазин Московского цепевязального завода. Предприятие специализируется на производстве ювелирных изделий, включая цепи, браслеты, кольца, серьги, подвески и другие украшения. Продукция изготавливается из сплавов золота (585-й пробы) и серебра (925-й пробы). Дополнительные направления деятельности: производство часов, оптических приборов, обработка алмазов и драгоценных камней, производство бижутерии, обработка лома и отходов драгоценных металлов и др.

В торговой точке представлен широкий ассортимент украшений для взрослых и детей.

Магазин расположен на первом этаже торгового центра и занимает 53 кв. м.

ООО «Московский цепевязальный завод» зарегистрировано 16 января 2017 года. Основной вид деятельности — производство ювелирных и аналогичных изделий. По данным на 2025 год, численность сотрудников — 97 человек, выручка — 450,5 млн руб., чистый убыток — 14,4 млн руб. Учредитель — закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Сочи» (100%). Генеральный директор — Юрий Колеров.

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