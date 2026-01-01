Пермский край стал одним из лидеров в ПФО по увеличению онлайн-продаж фермерской продукции Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Аналитики Россельхозбанка сообщили, что Пермский край стал одним из лидеров Приволжского федерального округа по темпам роста онлайн-продаж фермерской продукции. В первом квартале 2026 года объём продаж через аграрный маркетплейс «Своё Родное» в регионе вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по округу в первом квартале 2026 года объём онлайн-продаж на маркетплейсе увеличился на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 17,2 тонны.

Рост продаж зафиксирован во всех регионах Приволжского федерального округа. Лидерами по темпам прироста, наряду с Прикамьем, стали Ульяновская область, Республика Татарстан, Саратовская и Кировская области.

Наибольший объём продаж в первом квартале 2026 года пришёлся на мясо и птицу — 3 тонны, что составляет 17,5% от общего объёма продаж в ПФО. Также востребованы замороженные продукты — 2,1 тонны (12,1%), овощи и фрукты — 1,9 тонны (11%), яйца и молочные продукты — 1,6 тонны (9,4%) и сыры — 0,5 тонны (2,9%).

В Пермском крае на маркетплейсе «Своё Родное» работают 132 фермерских хозяйства и компании агропромышленного комплекса. Всего в ПФО на платформе зарегистрированы 3243 поставщика. Лидерами по числу участников являются Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пензенская, Самарская и Нижегородская области.

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