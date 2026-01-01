Два дня на пермской телебашне будет проводиться профилактика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 9 и 10 июня с 10:40 до 17:00 на телебашне пройдут планово-профилактические мероприятия. В это время мощность цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также всех радиопрограмм будет снижена.

В один из этих дней возможны кратковременные перерывы в вещании до 2 минут для цифровых мультиплексов и до 30 минут для радиопрограмм.

В рамках профилактических работ специалисты проверят антенно-мачтовые сооружения, антенно-фидерные устройства, электросиловое и другое оборудование. Также будут проведены необходимые измерения и настройка параметров передающего оборудования.

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