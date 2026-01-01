В Прикамье сотрудники ГУФСИН задержали двух находящихся в федеральном розыске беглецов Они скрывались в арендованных квартирах по поддельным документам Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Пермском крае завершена масштабная операция по поимке лиц, находившихся в федеральном розыске. Задержание состоялось в рамках совместной работы отдела розыска оперативного управления ГУФСИН и их коллег из других силовых структур.

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, в разных регионах страны были задержаны двое мужчин, долгие годы успешно избегавших встречи с правосудием. Для конспирации преступники регулярно меняли съемные квартиры и использовали фальшивые удостоверения личности.

Первый фигурант числился в розыске с 2002 года. Он был осуждён за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ (ст. 228.1 УК РФ). Второй мужчина скрывался от следствия с 2014 года. Он находился в бегах после совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования сотрудники ГУФСИН проанализировали огромный массив информации, используя как традиционные методы (опросы, рейды), так и современные цифровые инструменты: базы данных, системы видеонаблюдения и мониторинг социальных сетей для выявления связей. Работа велась в тесном межрегиональном сотрудничестве.

Аналитическая работа позволила сузить круг поиска до городов Краснодар и Кострома. В указанные регионы были направлены специальные группы. Операция по задержанию прошла без эксцессов: подозреваемых взяли возле подъездов жилых домов, где они арендовали жилье.

Задержанных передали правоохранительным органам. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об их дальнейшей судьбе и мере пресечения.

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