В Прикамье поступило почти 3 тысячи тонн томатов из других российских регионов Продукция имеет необходимые карантинные сертификаты Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала 2026 года в Пермский край было завезено 2905 тонн свежих томатов из различных регионов России. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что каждая партия продукции сопровождалась карантинным сертификатом, подтверждающим соответствие фитосанитарным требованиям.

Карантинные сертификаты, оформленные в регионах отправления, удостоверяют, что продукция соответствует всем необходимым фитосанитарным нормам. Эти документы выдаются федеральными органами исполнительной власти, которые осуществляют надзор за перемещением подкарантинной продукции по территории страны.

Основными поставщиками томатов в Пермский край с начала года стали: Волгоградская, Ульяновская и Челябинская области, а также Республики Татарстан и Мордовия.

Эти регионы обеспечили стабильные поставки, что свидетельствует о высоком уровне сельскохозяйственного производства и соблюдении всех необходимых стандартов качества.





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