Организаторы объявили программу открытия фестиваля «Небесная ярмарка» (6+) Он состоится 4 июля в Кунгуре Поделиться Твитнуть

В Кунгуре 4 июля пройдёт фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+), который обещает стать ярким событием для жителей и гостей Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Открытие рейтинговых соревнований по воздухоплавательному спорту запланировано на 17:00. Оно начнётся на Соборной площади. Зрители смогут познакомиться с участниками и насладиться представлением пилотов. Вход на это мероприятие будет свободным.

После открытия на Соборной площади состоится концерт-посвящение «Культурный код Кунгура», в котором примут участие театр моды и пластики Crazy. Это мероприятие также будет бесплатным для зрителей, что создаст атмосферу праздника и единства среди участников и гостей фестиваля.

Кульминацией дня станет массовый старт аэростатов из различных точек города. Список мест, откуда будут подниматься аэростаты, будет объявлен позже, но наблюдать за полетом можно будет с Соборной площади. С 20:00 до 22:00 здесь же пройдут привязные подъемы на аэростате за дополнительную плату. Организаторы напоминают, что все полеты и подъемы будут осуществляться только при благоприятных погодных условиях, что является важным аспектом для безопасности участников и зрителей.

Кроме того, в этот же день в Кунгуре пройдут и другие культурные и спортивные мероприятия, такие как фестиваль национальных культур «Живая традиция», фестиваль уличных театров «Прорыв», Чемпионат Пермского края по джип-триалу и открытый Кубок Кунгурского муниципального округа по уличному баскетболу. Это создаст уникальную атмосферу, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

В последующие дни фестиваля состоятся первенство России и Кубок России по воздухоплавательному спорту. Культурная программа будет объявлена позже, но уже известно, что вечернее шоу фестиваля пройдет 11 июля на стадионе «Труд» в Кунгуре. В этот же день город отметит свое 363-летие, а на Соборной площади откроются ярмарка народных промыслов, фестиваль чая и уличных театров. На стадионе в рамках шоу гости смогут насладиться традиционным «танцем слонов» — синхронным покачиванием аэростатов под музыку. Остальные детали программы пока держатся в секрете, что добавляет интриги к предстоящему событию.

В этом году театрализованное стадионное шоу состоится на закрытии фестиваля, а не на открытии, как это было годом ранее. Новый формат призван придать фестивалю большую масштабность и привлечь еще больше зрителей.

Организаторы фестиваля — Министерство по туризму Пермского края, Министерство физической культуры и спорта региона, администрация Кунгурского муниципального округа, Центр развития туризма и Федерация воздухоплавания Пермского края.

«Небесная ярмарка» — старейший фестиваль воздухоплавания на Урале, который более 20 лет объединяет профессиональных пилотов, туристов и жителей Пермского края. В прошлом году фестиваль посетили 6,5 тыс. человек, а ещё 50 тыс. стали зрителями онлайн-трансляции. В рамках чемпионата ПФО и кубка Пермского края по воздухоплавательному спорту приняли участие 13 пилотов из разных регионов. Общий турпоток в Кунгур в дни фестиваля составил 33,3 тыс. человек, что подтверждает его значимость для региона.

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