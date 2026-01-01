«ЭР-Телеком Холдинг» и Самарская область заключили соглашение о цифровой трансформации региона Стороны подписали документ о сотрудничестве в рамках ПМЭФ Поделиться Твитнуть

Фото: Иван Макеев/правительство Самарской области

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание стратегического соглашения между руководством Самарской области и пермской телекоммуникационной компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг». Ключевой темой переговоров стало повышение цифровой зрелости региона через внедрение передовых IT-решений в ключевых сферах жизни.

В ходе рабочей встречи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с президентом компании Андреем Кузяевым реализацию проектов, направленных на создание комфортной городской среды, развитие интеллектуальной транспортной системы и цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства. По словам главы региона, это взаимодействие напрямую связано с выполнением задач национальных проектов:

«Компания „ЭР-Телеком Холдинг“ является давним и надежным партнером Самарской области, уверен, наше взаимодействие будет только расти. Работа по этим направлениям тесно связана с реализацией задач по многим национальным проектам», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: Иван Макеев/правительство Самарской области

Пермяки из «ЭР-Телекома», работающие в регионе уже более 20 лет (с 2004 года), выступают ведущим провайдером широкополосного доступа для жителей Самары, Тольятти и Сызрани. Компания активно строит сеть GPON в малых городах и селах, уделяя особое внимание развитию цифровой городской инфраструктуры.

Одним из главных достижений стал проект «Безопасный город». В 2025 году в Тольятти к единой платформе подключили еще 1 тыс. устройств видеодомофонии, увеличив их общее число до 3 тыс. На 2026 год запланирован второй этап модернизации, включающий расширение парка серверных мощностей для программно-аппаратного комплекса «Шаркс-ДЦ».

Президент холдинга Андрей Кузяев подтвердил готовность к дальнейшим инвестициям.

«Мы последовательно развиваем цифровую инфраструктуру Самарской области: модернизируем сеть, внедряем решения для умных городов и домов. Работая в регионе уже более 20 лет, мы готовы продолжать сотрудничество – инвестировать в современные технологии и решения, которые делают города в регионе более комфортными, безопасными и технологичными», - отметил глава компаниии.

Стороны рассмотрели возможность запуска пилотного проекта по внедрению IP-видеодомофонии нового поколения. Речь идет об установке домофонов с кнопками вызова «гражданин-полиция», системой массового оповещения населения через панели и интеграцией видеоизображений в региональную платформу видеонаблюдения. Также обсуждалась функция автоматического открытия подъездных дверей при объявлении угрозы опасности беспилотников (БПЛА).

Кроме того, партнеры договорились о расширении сети публичных WiFi-точек на туристических маршрутах, в парках и скверах для обеспечения связи при отключении мобильного интернета.

Также будет развиваться проект цифровых остановочных комплексов. Ещё один шаг в рамках сотрудничества - поддержка позиционирования общественного транспорта в условиях глушения GPS/ГЛОНАСС. Разработанное компанией решение позволит оптимизировать расписание движения автобусов и обеспечить быстрое реагирование служб при сбоях навигации.

Андрей Кузяев заверил, что холдинг продолжит инвестировать в регион, делая его технологическим лидером Поволжья.

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