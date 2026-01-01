В Перми киоски на частной земле заставят работать по общим правилам В сентябре введут единые правила для всех НТО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября в Перми начнут действовать единые правила для всех нестационарных торговых объектов (НТО), включая те, что стоят на частных участках. Теперь их владельцы обязаны обеспечить свободный доступ покупателей, проезд для спецтехники и создать безбарьерную среду. При этом торговые точки не должны мешать жителям: их запретят ставить там, где они нарушают условия проживания и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В списке мест под запретом оказались детские и спортивные площадки, остановки транспорта (в радиусе 10 метров), пешеходные переходы (ближе 5 метров к входу/выходу), арки капитальных зданий, перекрёстки и узкие тротуары (где проход уже 3 метров), территории памятников культуры, парковки и пространство прямо перед фасадами жилых домов.

В мэрии объясняют нововведения необходимостью навести порядок. В городской администрации утверждают, что стандартизация требований к НТО позволит регулировать размещение торговых объектов для обеспечения комфорта, безопасности и соблюдения градостроительных норм.

Бизнесу дали время подготовиться: переходный период продлится до 1 декабря 2026 года. Если объект нарушает правила — например, перекрывает тротуар или ограничивает угол обзора водителей, — администрация просто не включит его в официальную схему размещения, подтвердила начальник департамента экономики Нина Конюкова.

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