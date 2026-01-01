В Перми пенсионера отправили в колонию за жестокое нападение на прохожего Пермяк избил и ограбил мужчину на улице Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Ленинском районном суде Перми завершилось разбирательство по делу о жестоком нападении. Как сообщили в пресс-службе судебного оргара, 60-летнего пермяка признали виновным в избиении и грабеже.

По данным следствия, конфликт между двумя мужчинами вспыхнул в одном из дворов района ещё в октябре прошлого года. Поводом для ссоры стало оскорбление: потерпевший использовал в адрес обвиняемого нецензурную брань. Реакция пенсионера была мгновенной и агрессивной — он ударил оппонента по голове. Когда мужчина упал, нападавший не остановился и продолжил наносить удары ногами, причиняя сильную боль.

Убедившись, что жертва обездвижена, злоумышленник проверил карманы пострадавшего. Обнаружив там 3 тыс. руб., он забрал наличные и скрылся с места происшествия. В результате потерпевший лишился не только денег, но и здоровья — врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В суде обвиняемый свою вину признал лишь частично. Он заявил, что не все травмы были нанесены им, а также попытался оправдать свои действия тем, что наклонился к лежащему мужчине якобы для того, чтобы проверить его состояние.

Суд эти доводы не убедили. Мужчину признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и грабёж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Итоговый срок наказания составил 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Исков о возмещении ущерба в рамках этого дела не заявлялось. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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