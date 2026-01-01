Ушла из жизни актриса из сериала «Реальные пацаны» (18+) Елена Панджариди Она скончалась от рака Поделиться Твитнуть

Фото: страница Яны Мезеневой ВКонтакте

На 61-м году жизни остановилось сердце актрисы Елены Панджариди, игравшей в популярных сериалах, включая «Реальные пацаны» (18+). Она скончалась 21 мая, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания прошла 25 мая в крематории подмосковной Балашихи.

Елена Панджариди оставила заметный след в отечественном кинематографе, пополнив свою фильмографию более чем 30 работами в кино и на телевидении. Среди её знаковых проектов — сериалы «Склифосовский» (18+), «Ивановы-Ивановы» (18+), «Счастливы вместе» (16+) и «Реальные пацаны» (18+), где актриса воплотила образ матери проститутки Насти Иванчук.

Как пишет perm.aif.ru, с 1988 по 2011 год она работала в пермском Театре-Театре, а после переехала в Москву, продолжив свою творческую деятельность на сцене театра «Шалом».

Причину смерти от рака подтвердили дочь актрисы — Яна Мезенева, которая рассказала об этом на своей странице в соцсетях.

По данным perm.aif.ru, прах Елены Панджариди был доставлен в Пермь и здесь захоронен.

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