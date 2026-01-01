В Пермском крае идут работы по ремонту мостов и путепроводов Ремонты проходят в Октябрьском, Суксунском и Юрлинском округах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Пермского края продолжается ремонт мостов и путепроводов регионального и местного значения.

В Октябрьском округе, на автодороге Чернушка — Тюш — Явгильдино, проходит капитальный ремонт сразу двух объектов регионального значения. Один из них — мост через реку Атер около посёлка Щучье Озеро. Готовность объекта протяжённостью 16 метров составляет 32%.

Здесь обустроена временная объездная дорога, разобран старый мост, установлены новые опоры моста, возведены три подпорные стены сооружения для укрепления береговой части из четырёх. Подрядная организация готовится к бетонированию и устройству проезжей части. По окончании всех работ на объекте появятся барьерное и перильное ограждение, служебные проходы, новые дорожные знаки, обустроенные подходы.

Протяжённость второго объекта — моста через реку Алмаз в районе одноимённого населённого пункта — девять метров. Старый арочный мост был демонтирован, уже возведены опоры, параллельно идёт работа по сборке нового арочного пролётного строения и укреплению русла реки. В минтрансе региона сообщили, что готовность работ составляет 35%.

Идёт капремонт моста местного значения через реку Суксунчик в деревне Кошелёво в Суксунском округе. Объект построен 45 лет назад, находился в неудовлетворительном состоянии и не отвечал требованиям безопасности. В ходе ремонта все основные конструкции заменят на новые, проезжую часть расширят до двух полос, с обеих сторон появятся тротуары, барьерное и перильное ограждения, опоры освещения. Для защиты от размывов проведут берегоукрепительные работы. У памятника первому пароходу, который расположен вблизи моста, обустроят парковку. Готовность объекта составляет 35%.

Работы также идут на мосту через реку Лопву на автодороге Юрла — Усть-Березовка в Юрлинском округе. Этот объект готов на 53%

«До ремонта состояние моста было предаварийным. На сегодняшний день уже возведены четыре опоры и три пролета нового сооружения. Ведем работы по укреплению береговой части. Впереди — устройство дорожного покрытия, ограждений, освещения и тротуаров. На всех четырех объектах работы завершим до конца дорожного сезона. В целом в этом году ремонтируем 30 мостов и путепроводов по всему Прикамью», — сообщил в своих социальных сетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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