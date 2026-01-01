Инструктор по альпинизму выплатит 1,2 млн рублей за падение пермячки со скалодрома Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми постановил, что 38-летний инструктор по альпинизму должен выплатить 1 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба и 263 тыс. руб. на возмещение материального ущерба женщине, которая упала со скалодрома. Об этом пишет «Рифей».

По информации пресс-службы суда, мужчина организовал в Перми спортивный клуб на базе веревочного парка «Ранчо». В октябре 2023 года на занятие пришла 40-летняя жительница Перми. С согласия инструктора она решила спуститься с высоты 10 м. Во время спуска ее сопровождали помощники, но они не имели необходимой квалификации и не проверили надежность крепления. В результате неопытная альпинистка сорвалась вместе со страховочными тросами, получив множественные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд признал инструктора виновным в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и назначил ему штраф 400 тыс. руб.

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