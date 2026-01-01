В Свердловском районе Перми организация задолжала работникам 3 млн рублей В дело вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми обнаружила нарушения трудового законодательства. В ходе проверки было выявлено, что коммерческая организация задолжала 27 своим сотрудникам 3 млн руб. Долг накопился с декабря 2025-го по февраль 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки руководству компании было вынесено представление, а работодатель привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (за нарушение трудового законодательства).

После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.

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