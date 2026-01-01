В Прикамье хотят отменить компенсации расходов родителей на семейное образование Законопроект поступил в краевой парламент Поделиться Твитнуть

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В Законодательное собрание Пермского края внесли законопроект, который предусматривает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. для молодых педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений. Для получения этой суммы необходимо трудоустроиться в течение двух лет после окончания профессионального обучения. При этом, согласно документу, форма обучения (очная или заочная) не будет иметь значения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

На данный момент право на выплату имеют только те педагоги, которые получили образование очно.

Законопроект также предполагает отмену компенсации расходов родителей или законных представителей на семейное образование. По словам авторов инициативы, такая компенсация не предусмотрена на федеральном уровне с 2013 года. Отмечается, что обучение детей вне детского коллектива и без участия квалифицированных специалистов негативно сказывается на их социализации и качестве образования. Важно подчеркнуть, что отмена компенсации не запрещает семейное образование.

Рассмотрение законопроекта в Законодательном собрании края запланировано на июнь.

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