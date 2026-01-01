В Прикамье унифицируют правила размещения НТО на частных и муниципальных землях Поделиться Твитнуть

Министерство промышленности и торговли Пермского края разработало порядок включения и исключения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на частных землях, из схемы размещения таких объектов, сообщили в краевом правительстве.

Согласно ФЗ № 14 от 30.01.2026, региональным властям предоставлены полномочия регулировать размещение НТО на частных территориях. Этот закон, а также ФЗ № 381 от 28.12.2009 и Закон Пермского края от 30.03.2026 № 522-ПК, регулируют эти вопросы.

С 1 сентября 2026 года в Пермском крае требования к размещению НТО на муниципальных и частных землях будут едиными. Владельцы таких объектов должны будут обеспечить доступность для пешеходов, беспрепятственный доступ для потребителей, безбарьерную среду для людей с ОВЗ, возможность подъезда спецтранспорта в чрезвычайных ситуациях, а также соблюдать требования безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы. Размещение НТО не должно ухудшать условия жизни и отдыха местных жителей.

На частных землях запрещено размещать НТО в арках капитальных зданий, на детских и спортивных площадках, на площадках для отдыха, в 10 м от остановок общественного транспорта, ближе 5 м от входов и выходов пешеходных переходов, на перекрестках и тротуарах с шириной прохода менее 3 м, в зонах объектов культурного наследия, на парковках, перед фасадами жилых домов, при подключении к инженерным сетям, за исключением подземного, и в других случаях.

Владельцам НТО предоставляется переходный период до 1 декабря, чтобы привести свои объекты в соответствие с новыми требованиями.

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