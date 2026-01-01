В апреле интерес ко вторичному жилью в Перми вырос на 9% Средняя цена «квадрата» составила 128 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2026 года интерес к вторичному жилью в Перми вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительно ниже, чем в некоторых других городах-миллионниках, таких как Красноярск (+33%) и Омск (+30%), но всё же свидетельствует о положительной динамике на рынке. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито» со ссылкой на исследование специалистов сервиса.

Рост интереса к вторичной недвижимости также сопровождается увеличением числа сделок. В апреле 2026 года на вторичном рынке было заключено 137 тыс. договоров купли-продажи (ДКП), что является максимальным показателем для этого месяца за последние годы. По сравнению с апрелем 2025 года продажи выросли на 27%, а к марту 2026 года — на 10%. Общий объём продаж за первые четыре месяца 2026 года превышает показатели аналогичного периода 2025 года на 16%, 2024 года — на 7%.

В то же время предложение на вторичном рынке сокращается. Так, в Перми выбор готового жилья уменьшился на 13% год к году, что создает давление на цены и улучшает переговорные позиции продавцов.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Перми в апреле составляла 128 тыс. руб. Для сравнения, в Москве цена достигает 586 тыс. руб. за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге — 283 тыс. руб.

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