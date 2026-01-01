Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Муниципальный музей в Пермском крае стоит на пороге перемен Директор Ильинского краеведческого музея признан одним из лучших среди работников учреждений культуры региона Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

В министерстве культуры Пермского края назвали имена лучших сотрудников сельских учреждений культуры. Поощрение лучших — региональная составляющая нацпроекта «Семья»; среди лауреатов этого года — директор Ильинского краеведческого музея Виктор Гуляев.

Молодой руководитель пришёл в музей 1 января 2020 года, в самом начале пандемии ковида. Несмотря на локдауны и другие трудности, посещаемость музея с тех пор росла. В 2025 году количество посещений превысило 28 тыс. человек, и это в посёлке с 6-тысячным населением!

Виктор Гуляев отлично понимает, какое великое наследство он получил и какая высокая ответственность с этим наследием связана. Ильинскому музею в нынешнем году исполнилось 105 лет. Так получилось, что в момент падения царского режима именно в Ильинском находился центр всех строгановских вотчин Прикамья, и благодаря этому музей заполучил уникальные документы, в том числе подлинную грамоту Ивана Грозного, который жаловал Строгановым камские земли. Всего в собрании музея более 21 тыс. единиц хранения: это и чрезвычайно важные исторические свидетельства, и огромная этнографическая коллекция, в которой особое место занимают произведения народной росписи — «обвинской розы».

Одним из первых директоров музея был легендарный Николай Серебренников — первооткрыватель, собиратель и пропагандист пермской деревянной скульптуры. Будучи сыном священника и уроженцем Ильинского, он именно здесь, в кладбищенской часовне, обратил внимание на феномен, который стал сейчас важнейшим брендом Пермского края.

Выставочный зал Ильинского музея

Алексей Баталин

Ильинский краеведческий музей располагается в двух зданиях: памятнике федерального значения «Правление Пермскими имениями Строгановых» и памятнике регионального значения «Дом управляющего имением Строгановых». В первом находится постоянная экспозиция, во втором — выставочный зал.

В 2020 году, как раз с приходом Виктора Гуляева, Ильинский музей получил филиал — Чёрмозский краеведческий музей, и в нём тоже идёт интенсивная работа.

Ильинский музей неоднократно был признан на федеральном уровне и становился лучшим музеем малых городов России. Виктор Гуляев вместе с коллегами, партнёрами и учредителями делает всё, чтобы музей соответствовал этому статусу — не только с точки зрения познавательности экспозиций, но и с точки зрения дизайна, эстетики и удобства для посетителей.

Одним из первых новшеств, связанных с приходом Гуляева, стало благоустройство Английского сада вокруг выставочного зала. Благоустроенный парк с малыми архитектурными формами стал точкой притяжения туристов и любимым местом прогулок жителей посёлка, особой достопримечательностью Ильинского.

Виктор Гуляев

Министерство культуры Пермского края

Виктор Гуляев — энтузиаст и патриот своего посёлка, знаменитой «Строгановской столицы». Он играет в народном театре, в его очень популярном, востребованном у туристов спектакле «Семейство Старичковых» (0+). Репертуар коллектива будет пополняться: сейчас самодеятельные артисты репетируют «Выслужился» (6+) по прозе Надежды Тэффи.

Ильинский музей является инициатором и площадкой для многих событий самых разных форматов — и научных, и развлекательных. Здесь регулярно проводятся научно-практические конференции по музеологии и краеведению — в сотрудничестве с Пермским национальным исследовательским университетом и Государственным архивом Пермского края. Одна из таких конференций была посвящена 105-летию музея, её материалы будут опубликованы в журнале «География и туризм».

Регулярно проходит интеллектуальная игра — квиз «Столичный приз». Виктор Гуляев намерен провести её как межмузейную игру среди краеведческих музеев ассоциации муниципалитетов «Запад».

В ближайшее время Ильинскому краеведческому музею предстоят большие перемены. В завершающей стадии находится научная проектная документация для реставрации основного здания, а для выставочного зала разрабатывается новая художественно-экспозиционная концепция.

Предстоит защита и утверждение этих документов, которые откроют дорогу к дальнейшему совершенствованию одного из лучших музеев Пермского края.

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