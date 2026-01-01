Под Ямполем в ДНР погиб бывший милиционер из Прикамья Похороны Дмитрия Овчинникова пройдут 4 июня Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией ЗАТО Звёздный

В четверг, 4 июня, в Прикамье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Овчинниковым, об этом сообщили в администрации ЗАТО Звёздный и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Дмитрий Овчинников родился 27 сентября 1974 года, окончил вечернюю школу в 1991 году. Работал в военном автопарке в/ч 51834 учеником моториста, затем отучился в Пермском ВАТУ, окончил училище по специальности "техник-электрик авиационного оборудования, технических средств воздушной разведки и объективного контроля".

Служил по контракту в Приморском крае, а затем в Таджикистане.

С 2000 по 2010 год служил в поселковом отделе милиции с. Кукуштан, окончил службу капитаном милиции.

Женат, имел двоих детей.

В июне 2023 года мужчина добровольно пошел на СВО, был награждён медалями «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За воинскую доблесть» 2 степени, «Участник специальной военной операции» и, по Указу президента РФ, медалью «За отвагу».

15 мая 2026 года командир мотострелкового взвода капитан Дмитрий Овчинников погиб под населенным пунктом Ямполь Краматорского района Донецкой Народной Республики.

Прощание с военнослужащим состоится 4 июня в 11.00 во Дворце культуры ЗАТО Звёздный, похоронят мужчину на кладбище в с. Бершеть.

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