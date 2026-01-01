Пермяк отсудил 60 тысяч за отравление блином с начинкой «Цезарь» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Летом прошлого года пермяк купил блин с начинкой «Цезарь» в передвижном кафе одного из курортов и отравился. Пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать в инфекционную больницу, где ему диагностировали сальмонеллез. После выписки он обратился к владельцу кафе с претензией о возмещении морального вреда и упущенного заработка, но получил отказ. Это стало причиной для подачи иска в суд. О происшествии рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что это был не первый случай острой кишечной инфекции, связанный с кафе на колесах. Проверка подтвердила, что причиной заболеваний стало употребление продукции, содержащей мясо птицы. В результате суд обязал предпринимателя возместить физические и моральные страдания, вызванные пищевым отравлением.

Отделение судебных приставов по Кировскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю получило исполнительный лист на взыскание с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда и штрафа за нарушение Закона о защите прав потребителей на общую сумму свыше 60 тыс. руб.

Предпринимателя уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о возможных штрафных санкциях и других мерах принудительного взыскания в случае уклонения от выполнения финансовых обязательств. Чтобы избежать ареста счетов, бизнесмен оперативно перевел всю сумму пострадавшему.

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