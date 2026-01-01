В Прикамье простились с погибшим на СВО Сергеем Батуевым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Ординского округа

В администрации Ординского муниципального округа Прикамья сообщили о гибели в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины местного жителя Сергея Батуева. Власти выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Уточняется, что мужчина погиб ещё 5 сентября 2024 года при выполнении задач в ходе СВО.

Прощание с Сергеем Батуевым проходило 3 июня с 11.00 в МБУК «Ординский Дом культуры». Отпевание состоялось в храме Пророка Илии с. Орда.

Похоронили военнослужащего на сельском кладбище.

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