В Пермском крае ну берегу Сылвы обнаружили тело мужчины Поделиться Твитнуть

Во вторник, 2 июня, в Поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС о том, что на берегу Сылвы близ д. Киселево найдено тело человека.

Спасатели ГОР 6 оперативно выехали на место происшествия. По прибытии они использовали моторную лодку для доставки тела мужчины до берега с удобным подъездом. После этого тело передали сотрудникам полиции.

СМИ пишут, что погибший был сотрудником МЧС, который 11 мая ушёл на рыбалку и не вернулся.

Ранее в МЧС сообщали, что с начала года в водоёмах Пермского края погибли шесть человек, девятерых удалось спасти. С января зарегистрировано 13 происшествий на водных объектах региона.

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