ДК имени Ленина в Перми может перейти в собственность города к концу лета 2027 года Выкупить объект для муниципалитета должен инвестор КРТ Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Процедура передачи ДК им. Ленина в Перми в собственность муниципалитета может завершиться к концу лета 2027 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, в конце мая минимущества Пермского края опубликовало приказ о торгах на право комплексного развития несмежных территорий жилой застройки по улицам Уральской (включая ДК им. Ленина) и Восстания в Мотовилихинском районе Перми. Торги должны пройти 1 июля. А договор с победителем подпишут до 15 августа 2026 года.

В договоре КРТ для инвестора установлен срок в один год для выкупа и передачи здания ДК муниципалитету, а затем власти проведут ремонт дворца культуры.

Напомним, ДК им. Ленина с 2005 года находится в собственности религиозной организации «Новый завет».

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