В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году путёвками в загородные центры обеспечат 368 детей сотрудников «Азота» в возрасте от 7 до 14 лет. На организацию детского отдыха предприятием выделено более 23 млн руб.

В этом году дети сотрудников филиала «Азот» будут отдыхать в двух оздоровительных центрах: «Дружба» и «Сказка». Эти учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. В «Сказку» поедут 330 детей, в «Дружбу» — 38. Продолжительность каждой смены — 21 день. Цена путёвки для родителей составляет 10% от общей стоимости.

В приоритете на получение путёвок семьи, где оба родителя — сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приёмные дети, семьи, не приобретавшие путёвки на детское оздоровление в течение последних двух лет.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Летняя оздоровительная кампания — это важная традиция нашего предприятия. Мы понимаем, что качественный и безопасный отдых детей — это инвестиция в их здоровье, развитие и благополучие. Каждый родитель хочет быть уверенным, что его ребенок проведёт лето с пользой и радостью, а мы стремимся помочь в этом. Забота о сотрудниках — не только о тех, кто работает сегодня, но и о будущих поколениях — остаётся нашим приоритетом.

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