Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В окрестностях Перми отметят юбилей фестиваля «Камва»
Событие пройдёт 1 и 2 августа в Центре активного отдыха «Полазна»
В Перми и окрестностях в конце июля — начале августа состоится ряд событий, связанных с 20-летием культового этнофутуристического фестиваля «Камва». С 2006 по 2018 год фестиваль был центральным летним событием пермской культурной повестки.
В нынешнем году авторы проекта во главе с Наталией Шостиной приглашают всех друзей и поклонников фестиваля собраться в Центре активного отдыха «Полазна», на берегу Камы 1 и 2 августа. Обещаны выходные на природе в окружении друзей и хорошей музыки, концерты, перформансы, шоу «ЭтноМодно», ярмарка сувениров, мастер-классы, сюрпризы и подарки.
Будет организован палаточный эколагерь.
Культурная программа ещё формируется.
Перед этим, ещё 9 июля, в выставочном пространстве «Другие круги» откроется юбилейная выставка (0+) артефактов из музея «Камвы».
Наталия Шостина поясняет, что о возвращении фестиваля речь пока не идёт. Будет дружеская вечеринка, пикник на открытом воздухе. Организаторы проводят юбилей на собственные средства, и это своего рода эксперимент: как много людей соберётся, чтобы поностальгировать и вспомнить прекрасные фестивальные годы? В зависимости от результата можно будет говорить о будущих событиях под брендом «Камва».
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