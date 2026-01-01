Пермский краевой суд пополнился новыми кадрами Среди получивших удостоверения — зампредседателя суда Оксана Кориновская Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В среду, 3 июня, в Пермском краевом суде состоялась торжественная церемония вручения удостоверений новым федеральным судьям. Указ о их назначении президент РФ Владимир Путин подписал 12 мая.

Среди вновь назначенных судей — Оксана Кориновская, которая заняла должность заместителя председателя Пермского краевого суда, а также Игорь Денисов и Антон Тарасов, назначенные судьями этого суда.

Председатель краевого суда Александр Суханкин и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Воробьёв поздравили новых судей с назначением, выразив надежду на их успешную работу в системе правосудия.

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