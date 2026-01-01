Краевые власти возьмут на себя капремонт пермской ГКБ №2 Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что капитальный ремонт зданий городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля будет профинансирован за счёт краевого бюджета. Ранее планировалось привлечь к этой работе ООО «Мединвестгрупп» на условиях концессионного соглашения, однако компания отказалась от проекта в силу «экономических причин».

По словам губернатора, власти сами направят предусмотренные на концессию 1,5 млрд руб. на капремонт семиэтажного хирургического стационара и закупку нового оборудования.

Непосредственно ремонтные работы должны начаться в 2027 году, они будут проводиться поэтапно в условиях действующего медучреждения и завершатся по плану к 2030 году.

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