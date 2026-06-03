Школа в Пермском округе прошла проверку на соответствие всем нормативам Образовательное учреждение построено в Кондратово в 2024 году Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края, в новой школе в Кондратово состоялась плановая проверка. В ходе инспекции специалисты оценили состояние несущих конструкций и фасадов, прилегающую территорию (спортплощадки и благоустройство), соответствие помещений санитарно-гигиеническим нормам, безопасность спортивного и учебного оборудования, а также работу инженерных систем (отопление, вентиляция, свет, вода).

По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что школа полностью соответствует нормативам. Незначительные замечания устранят в ближайшее время.

Отметим, школа в Кондратово была введена в эксплуатацию в декабре 2024 года. Школу строили по концессионному соглашению, заключённому в 2022 году. Её основное направление — информационные технологии. В школе есть кабинет робототехники и прототипирования, мастерские, студии анимации, дизайна и искусства, фото- и телестудия и т.д.

Образовательное учреждение расположено в здании площадью более 18 тыс. кв. м и рассчитано на 1100 обучающихся.

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