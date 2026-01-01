Весь июнь в пермских электричках разрешили бесплатно возить домашних питомцев Поделиться Твитнуть

В Пермской пригородной компании сообщили, что в июне 2026 года в электричках разрешено бесплатно провозить домашних питомцев (собак, кошек, птиц).

«С 1 по 30 июня, при наличии билета, можно бесплатно провезти в пригородной электричке домашних животных. Помните о безопасности как для ваших питомцев, так и для окружающих: обязательно используйте намордник, специальную переноску и средства гигиены для животных в транспорте», — говорится в сообщении ППК.

Акции по бесплатной перевозке домашних животных в электричках начали проводить с 2018 года. Инициатором стала Пермская пригородная компания, которая организовала акцию под названием «Хвостатые рейсы». Пассажирам предоставлялась возможность бесплатно перевезти найденных бездомных питомцев в город для передачи в приюты или на передержку.

За пять лет проведения акции в дни «хвостатых рейсов» было бесплатно провезено около 1 тыс. животных.

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