Пермяки массово пошли учиться на трактористов и капитанов катеров Желание горожан освоить тяжёлую технику выросло в 3,5 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С приходом тепла в Пермском крае резко вырос интерес к нестандартным видам транспорта. Жители региона, готовясь к дачному и отпускному сезону, массово записываются на курсы, чтобы получить права на управление спецтехникой и маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

По данным аналитиков сервиса, общий спрос на услуги автоинструкторов в крае за период с марта по май этого года вырос на 21%. Однако настоящий бум наблюдается в узких сегментах. Желание освоить тяжёлую технику выросло в 3,5 раза. Эксперты связывают это с высокой востребованностью профессии: в сезон опытные трактористы могут зарабатывать до 300 тыс. руб. в месяц.

Не отстаёт и водный транспорт. Так, интерес к обучению судовождению и подготовке к экзаменам ГИМС увеличился на 7%. С открытием навигации всё больше людей хотят легально управлять катерами, гидроциклами и лодками.

Помимо получения новых категорий, действующие водители активно оттачивают практические навыки на:

- учебном полигоне: спрос на занятия для отработки экстремального маневрирования взлетел на 78%;

- учебной площадке: базовые упражнения перед первым выездом в город стали популярнее на 24%;

- парковке: дополнительные уроки, чтобы увереннее чувствовать себя в тесных дворах, ищут на 16% чаще;

- маршруте «дом-работа»: новички на 19% чаще просят инструктора проехать с ними по их ежедневному пути.

Интересно изменилась и гендерная статистика среди инструкторов. Спрос на уроки с преподавателями-мужчинами вырос на четверть (+25%), в то время как интерес к женщинам-инструкторам увеличился незначительно — всего на 4%.

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