Пермский фестиваль был представлен на VIP-вечеринке в столице Дягилевским фестивалем заинтересовались московские селебрити Поделиться Твитнуть

Фото: Дягилевский фестиваль

В Москве, в Императорском яхт-клубе на Болотной набережной 1 июня прошёл закрытый ужин «В саду», где «Яндекс.Афиша» — билетный партнёр Дягилевского фестиваля — представила программу фестиваля 2026 года, который пройдёт в Перми с 11 по 20 июня.

Препати Дягилевского фестиваля прошло в Москве уже в пятый раз. За угощение отвечал концепт-шеф ресторана Krasota Ликарион Солнцев, музыкальное сопровождение обеспечивал секстет Renaissance Voices.

Среди гостей вечера были замечены Ксения Собчак, Александра Ребенок, Андрей Малахов, Сати Спивакова, Александр Перепелкин, Ирина Старшенбаум, Паулина Андреева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Мария Ивакова, Ксения Дукалис и другие селебрити.

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