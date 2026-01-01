Владельца торговой точки в Чайковском через суд обязали прекратить продажу табака Магазин работал рядом с детским центром Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Магазин «Онега» в Чайковском, расположенный по ул. Ленина, 6, больше не сможет продавать сигареты и вейпы. Причиной стали жалобы жителей и слишком близкое соседство с детским центром. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Специалисты ведомства проверили информацию и выяснили, что магазин торгует табачной и никотинсодержащей продукцией с грубым нарушением закона. Точка находилась слишком близко к социальному объекту.

В ходе замеров выяснилось, что от входа в магазин «Онега» до «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» всего 67,25 м. Это является нарушением законодательства, которое запрещает торговлю табаком в радиусе 100 м от образовательных организаций.

В связи с этим сотрудник надзорного ведомства подала иск к предпринимателю Наталье Галагуцкой. Чайковский городской суд признал действия владельца магазина незаконными. Согласно решению суда, с момента его вступления в силу продажа любой табачной и никотинсодержащей продукции в этом магазине должна быть полностью прекращена.

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