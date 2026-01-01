Пермь вошла в число городов-миллионников с наименьшим тепловым стрессом Поделиться Твитнуть

фото: stefamerpik

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Студент географического факультета МГУ Григорий Королёв и его научный руководитель представили первый в стране рейтинг городов-миллионников по уровню климатической опасности.

Рейтинг включал оценку пяти ключевых параметров: частота и интенсивность теплового стресса для населения, количество комфортных дней летом, продолжительность и интенсивность волн жары, длительность отопительного сезона, количество циклов перехода температуры через 0° C.

Дополнительно были учтены экологические параметры: состояние городской растительности и площадь зелёных насаждений в городах.

Особое внимание в исследовании уделили опасности жары. Для 16 крупнейших городов был проведён расчёт, который показал, что наибольшее количество дней с тепловым стрессом выше очень сильного зафиксировано в Краснодаре (69 дней за лето), Волгограде (62 дня) и Ростове-на-Дону (57 дней). Наименьшее количество таких дней наблюдается в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми — менее 20 дней за лето.

Наиболее выраженный рост числа дней с тепловым стрессом выше очень сильного наблюдается в южных городах — Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре и Воронеже (8,1; 7,6; 6,5 и 5,6 дня за 10 лет соответственно). На Урале этот показатель значительно ниже: в Екатеринбурге — +1 день, в Перми — +1,1 дня.

Таким образом, в южных регионах рост теплового стресса в восемь раз интенсивнее, чем на Урале.

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