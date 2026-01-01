В Перми могут запретить «воздушные» провода на фасадах Пермские власти планируют утвердить новые правила благоустройства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми разработала пакет поправок в Правила благоустройства, которые кардинально изменят подход к внешнему облику городской застройки. Ключевое нововведение — полный отказ от прокладки воздушных линий связи и электропередачи по крышам и стенам зданий.

Согласно проекту документа, который планируется вынести на ближайшую пленарку Пермской городской думы в июне, будет запрещено размещение как самих кабелей, так и воздушно-кабельных переходов на зданиях. Для вывода коммуникаций на главные фасады собственников обяжут использовать исключительно подземный способ прокладки.

При этом для небольших участков соединений сделано исключение. В частности, допускается использование кабель-каналов (коробов) шириной не более 10 см. Кроме того, короба должны быть закреплены строго параллельно контуру здания, а их цветовая гамма — соответствовать отделке той части фасада, на которой они расположены.

Если депутаты одобрят инициативу, новые нормы вступят в силу уже в сентябре этого года.

В беседе с «Новым компаньоном» депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников отметил, что идея «чистого неба» понятна: город должен становиться аккуратнее, а фасады — свободнее от проводов, но проект ещё предстоит изучить на комитетах (гордумы — Прим. ред.).

«Важно оценить техническую возможность переноса сетей, стоимость работ и последствия для жителей. Здесь нужен аккуратный подход и диалог с теми, кто эти сети проектирует, обслуживает и использует», — пояснил свою мысль депутат.

В мэрии подчеркивают, что главная цель изменений — сохранение архитектурного облика города. По мнению чиновников, многочисленные провода, натянутые между домами в условиях плотной многоэтажной застройки, создают визуальный шум и искажают панорамы улиц. При этом власти заверяют, что технические возможности для оказания качественных услуг связи не пострадают.

Для адаптации существующих объектов к новым стандартам предусмотрены значительные сроки: на переоборудование главных и боковых фасадов отведено пять лет, а владельцам зданий на приведение в порядок дворовых фасадов даётся 10 лет.

Работы по демонтажу или переносу линий лягут на плечи либо владельцев сетей, либо собственников зданий, если владелец коммуникаций неизвестен. При этом требования не затронут объекты критической информационной инфраструктуры.

Проект уже прошёл процедуру оценки регулирующего воздействия. В ходе публичных консультаций, проходивших с 28 апреля по 4 мая, предложений и замечаний от участников процесса не поступило.

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