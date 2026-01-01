Более 60% работающих жителей Пермского края пока не уходили в отпуск в этом году Это самый высокий показатель по стране Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Согласно данным hh.ru, более половины (64%) трудящихся в Пермском крае до сих пор не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году. 22% респондентов израсходовали часть своих отпускных дней, и лишь 6% уже полностью отгуляли положенное время. Еще 8% участников опроса отметили, что не были в отпуске, так как пока не имеют постоянного места работы.

Наибольший процент россиян, полностью израсходовавших свой отпуск, зафиксирован в Алтайском крае и Омской области — 12% в каждом регионе. Жители Пермского края оказались самыми «экономными» на отпуск. Жители Иркутской и Саратовской областей чаще всего планируют отдых на протяжении всего года: 40% и 39% соответственно уже отгуляли часть своего отпуска.

Отношение к использованию отпускных дней также зависит от профессии респондентов. Наибольшая доля работников, уже израсходовавших отпуск в этом году, наблюдается в сфере сельского хозяйства — 16%. В то же время, 65% опрошенных, занятых в сфере искусства, развлечений и массмедиа, еще не приступали к отдыху.

Жители Пермского края чаще всего предпочитают брать отпуск в летние месяцы: 56% выбирают июль, 48% — август и 32% — июнь. Также популярны сентябрь (28%) и апрель с декабрем (по 20%). Наименее востребованными месяцами для отпуска являются май (8%), февраль (8%) и январь (10%). Низкая популярность этих месяцев объясняется не только погодными условиями, но и финансовыми аспектами: из-за короткого рабочего периода отпускные могут не оправдать ожиданий.

Профессиональная принадлежность также влияет на выбор дат: представители сферы науки и образования чаще всего отдыхают летом (74% в июле, 70% в августе и 46% в июне). Работники сельского хозяйства предпочитают отпуск в ноябре (29%) и январе (13%).

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