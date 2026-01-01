Автовладелец из Прикамья лишился машины за долги перед банком Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае у владельца автомобиля забрали машину из-за долгов перед банком, сообщает пресс-служба краевого суда.

Районный суд Пермского края рассмотрел иск банка к местному жителю и постановил обратить взыскание на заложенное транспортное средство. В 2024 году пермяк взял кредит в банке на сумму 713 200 руб., оставив в залог свой автомобиль. Однако заемщик не выплатил долг. В связи с этим банк обратился в суд с требованием продать автомобиль через публичные торги и возместить расходы с учётом уплаты государственной пошлины в размере 23 640 руб.

На заседании ответчик признал исковые требования, а суд удовлетворил их в полном объеме. Теперь автомобиль должника будет продан на публичных торгах. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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