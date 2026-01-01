Водоканалы в Прикамье нарушали законы о водных биоресурсах Прокуратура через суд заставила устранить нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как муниципальные предприятия, обеспечивающие водоснабжение в Нытвенском и Чернушинском муниципальных округах, соблюдают законы о водных биологических ресурсах. Выяснилось, что предприятия, которые забирают воду и используют водозаборные сооружения с рыбозащитными устройствами, не оценили, как их деятельность влияет на водные биологические ресурсы и среду их обитания, и не согласовали эту оценку с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

По результатам проверки руководителям предприятий были вынесены представления. Однако меры по устранению нарушений приняты не были. Это стало причиной обращения прокурора в суд.

Суды Нытвенского и Чернушинского районов обязали предприятия устранить эти нарушения. Природоохранный прокурор контролирует исполнение судебных решений.

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