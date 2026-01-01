В Перми объявили торги на участок под торговый центр Он должен появиться в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Официально объявлен аукцион по продаже земельного участка площадью 0,16 га в Индустриальном районе Перми. На этой территории планируется возведение торгового центра районного масштаба. Аукцион пройдёт 26 июня. Стартовая цена лота — 6,55 млн руб., сообщает ДОМ.РФ.

Участок расположен в микрорайоне Верхние Муллы, вблизи развязки трассы Западный обход Перми (ш. Космонавтов, 381). Доступ к участку возможен с ш. Космонавтов. В окружении есть автомобильная инфраструктура, автосалоны и жилые дома.

С противоположной стороны Западного обхода Перми находятся гипермаркет «Метро» и специализированный торговый центр. Остановка общественного транспорта «Верхние Муллы» находится в 600 м, а расстояние до центра города составляет 9 км.

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