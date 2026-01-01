Первый серийный отечественный МС-21-310 передан на лётные испытания Предприятия Пермского края сыграли ключевую роль в его создании Поделиться Твитнуть

фото: Ростех

Первый серийный самолёт МС-21-310, созданный с использованием отечественных компонентов, был переведён из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) в лётное испытательное подразделение. Здесь он пройдёт комплекс проверок, предусмотренных программой испытаний серийной техники. Также будет отработана технология подготовки самолётов к передаче заказчикам. Об этом сообщает «Авиа.про».

Перевод самолёта позволит освободить место в сборочном цехе для следующей машины. Передача заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.

В начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о переносе срока завершения сертификации самолёта на первый квартал 2027 года. На днях глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что программа лётных испытаний МС-21 выполнена на 30%.

Генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов отметил, что завод продолжает наращивать темпы производства МС-21‑310. Планируется увеличить их до 36 самолётов в год.

Напомним, предприятия Пермского края сыграли ключевую роль в создании импортозамещающего самолёта МС-21-310, главным образом через разработку двигателя ПД-14, который стал его силовой установкой. На «ОДК-Авиадвигатель» под руководством генерального конструктора Александра Иноземцева создали проект двигателя, включая мотогондолу (воздухозаборник, створки капота, реверсивное устройство). Пермские конструкторы также участвовали в разработке турбины низкого давления.

В 2020 году «ОДК-Пермские моторы» получили сертификат на серийное производство ПД-14. Предприятие проводило модернизацию производственных мощностей, в том числе создало Центр специализации «Валы ГТД» для изготовления валов двигателей.

В проекте также участвовали «Редуктор-ПМ» (занимался разработкой и производством компонентов для двигателя), «ОДК-СТАР» (внёс вклад в создание систем управления и автоматизации процессов), завод «Машиностроитель» (участвовал в поставках комплектующих или выполнении технологических операций в рамках кооперации).

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