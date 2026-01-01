Пермский «Молот» покидает вратарь Истёк срок контракта Егора Гуськова Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

Хоккейный клуб «Молот» покидает вратарь Егор Гуськов. Он провёл в пермском клубе три сезона, и сейчас его контракт окончен.

Егор пополнил состав «Молота» в сезоне 2023/24 и в этом же сезоне стал обладателем Кубка Шелкового пути. Суммарно за пермский клуб 24-летний голкипер провел 45 матчей, в которых четыре раза оставлял свои ворота в неприкосновенности. Признавался лучшим игроком дня, а также лучшим вратарем недели «OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ».

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