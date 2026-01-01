Юля Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Фестиваль Хаяо Миядзаки вызвал ажиотаж в Перми

Более трёх тысяч зрителей побывало в «Кристалле» за день

  Влад Нелюбин

Фестиваль фильмов Хаяо Миядзаки вызвал ажиотаж у поклонников творчества мастера аниме и японской культуры в целом.

По данным «Пермской синематеки», за 13 часов фестиваля в «Кристалле» побывало 3,5 тыс. зрителей. Все кинозалы были заполнены, мест для зрителей не хватало. Всего на сеансах аниме в восьми кинозалах было 1600 зрителей, 1500 человек посетило семь мастер-классов. В косплей-дефиле приняли участие 22 косплеера.

  Влад Нелюбин

Фестиваль прошёл в «Пермской синематеке» 1 июня и был посвящён Дню защиты детей и 85-летию Хаяо Миядзаки.

В тот же вечер в «Триумфе» состоялся концерт с музыкой Дзё Хисаиси из фильмов Миядзаки.

  Влад Нелюбин

