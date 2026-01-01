В Перми будут установлены новые остановочные павильоны Обновление остановок пройдёт в ближайшие две недели Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В течение ближайших двух недель в Перми будет производиться замена остановочных павильонов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

На остановках автобуса «Поликлиника им. Пичугина» и «Сквер им. конструктора Калачникова» павильоны будут заменены на обеих сторонах, на остановке «Дворец спорта «Молот» — на ул. КИМ, на остановке «Улица Сибирская» — по ул. Пушкина.

На остановках «Улица Балхашская» и «Улица Газеты «Звезда» изношенные павильоны будут заменены конструкциями из резервного фонда. На остановке «Улица Целинная» в районе Кадетской школы №1 появится павильон из резервного фонда. Ранее павильона там не было.

Паблик «Пермский транспорт» напоминает, что на установку павильона и восстановление благоустройства прилегающей территории требуется несколько дней.

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