В Пермском крае выросло количество многодетных семей Сейчас таких семей в регионе более 40 тысяч Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Законодательное собрание Пермского рая поступил отчёт о работе уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае за 2025 год. Согласно докладу, на протяжении последних трех лет в регионе увеличивается количество многодетных семей.

По итогам 2025 года в Прикамье проживает 40 085 многодетных семей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 37 334 семьи.

В докладе также отмечается сокращение количества семей, нуждающихся в социальной поддержке: в 2025 году их количество снизилось до 28 199. Как поясняется в докладе, снижение числа нуждающихся семей говорит об эффективности мер поддержки.

Планируется, что детский омбудсмен региона Светлана Денисова представит итоги своей работы за 2025 год на июньском заседании Законодательного собрания.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.