В следующем году в двух городах Пермского края могут появиться молодёжные центры Сейчас таких центров в регионе 12 Поделиться Твитнуть

В 2006 году планируется открытие молодёжных центров в Добрянке и Лысьве. Об этом рассказала руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина в интервью «Парламентскому телевидению».

Сейчас в Пермском крае работает 12 молодёжных центров, до конца этого года откроются ещё три — в Александровске, Барде и Карагае. Молодёжные центры являются площадками для мероприятий, семинаров и тренингов, где молодые люди могут получить консультации по написанию проектов и по профориентации.

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