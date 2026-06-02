Минстрой Пермского края представил архитектурный проект новой больницы Многопрофильный лечебный корпус будет построен в Орджоникидзевском районе Перми

Министерство строительства Пермского края

Утверждена архитектурная концепция нового многопрофильного лечебного корпуса в Орджоникидзевском районе Перми. Министерство строительства Пермского края на своих ресурсах показало эскизы архитектуры новой больницы.

Новое здание расположится на территории действующей больницы Архангела Михаила в микрорайоне Гайва.

Четырёхэтажный лечебный корпус будет рассчитан на 100 коек круглосуточного стационара и шесть коек реанимации и интенсивной терапии, в нем расположатся отделения травматологии, гинекологии, хирургии, операционный блок, отделение лучевой диагностики с КТ и рентгеном. Проектная площадь составит около 15 тыс. кв. м. Это пятый по площади медицинский объект из недавно возведённых, строящихся и проектируемых в регионе.

Проектирование завершится в 2027 году.

В нынешнем году на территории больничного городка на Гайве уже построена поликлиника на 200 посещений в смену.

