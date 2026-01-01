Пермяки оценили сборы ребёнка в лагерь в 12 тысяч рублей При этом лишь 8% родителей готовы выделить более 20 тысяч рублей

Лето для многих семей неразрывно связано с детскими лагерями, и Пермь не стала исключением. Согласно новому исследованию «Авито», подавляющее большинство пермяков (90%) сами имеют счастливые воспоминания о таком отдыхе в детстве, а сегодня уже треть родителей активно отправляют своих детей в лагерь.

Константин Долгановский

Аналитики выяснили, какие направления пользуются наибольшим спросом у современных пермских семей. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», лидируют спортивные лагеря — их выбирают почти половина опрошенных (48%). Не менее популярны варианты отдыха у моря (32%) и классические загородные смены (28%).

Для творческого развития родители чаще всего отправляют детей в профильные лагеря: творческие (31%), языковые (16%) и образовательные (15%).

Подготовка к поездке выливается в заметную статью расходов. Средний бюджет на экипировку одного ребёнка составляет 12 тыс. руб. При этом финансовые возможности у всех разные:

— 8% родителей планируют уложиться в сумму до 5 тыс. руб;

— 36% закладывают на сборы от 5 до 10 тыс. руб.;

— 48% готовы потратить от 10 до 20 тыс. руб.;

— 8% не скупятся и выделяют более 20 тыс. руб.

Основные траты приходятся на базовый гардероб: одежду и обувь покупают 84% респондентов. Более половины (53%) собирают аптечку и средства защиты от солнца и насекомых, а средства гигиены берут с собой 37% родителей. Чтобы скрасить досуг, четверть семей (23%) кладут ребёнку снеки и сладости, и столько же — книги и настольные игры.

Примечательно, что решение о покупках в большинстве семей принимается коллегиально: 68% родителей советуются с детьми перед сборами, и лишь 32% решают этот вопрос самостоятельно.

Шопинг проходит как онлайн, так и офлайн. Товары ищут в гипермаркетах (37%) и на маркетплейсах (32%).

Опрос также подтвердил живучесть классических лагерных традиций. Большинство участников вспоминают дискотеки, песни под гитару и страшилки в тихий час. А вот легендарной «королевской ночи» предавались около трети бывших пионеров, ровно как и ночным купаниям. К слову, эти обычаи оказались незнакомы лишь 4% респондентов.

