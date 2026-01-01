Ректоры вузов Прикамья осмотрели стройплощадку кампуса «Будущее Пармы»

Пресс-служба правительства Пермского края

Участники заседания президиума Совета ректоров Пермского края, которое прошло в столице региона, посетили строительную площадку и объекты межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Во время выезда речь шла о параметрах совместного использования лабораторий кампуса. Участники встречи подчеркнули, что в них можно организовать межвузовское взаимодействие, также они обсудили вопросы технологического предпринимательства. При участии вузов-бенефициаров, индустриальных партнёров и институтов развития их удаётся решать для достижения государственных целей и задач научно-технологического развития.

Ректоры отметили, что «подходы к разработке модулей основных образовательных программ и технологических продуктов учитывают специфику экономики Пермского края, а также тренды промышленных предприятий и индустриальных партнёров».

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» — флагманского проекта для системы высшего образования Прикамья — ведётся в Перми в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Проект предполагает возведение пяти студенческих общежитий и гостиницы для преподавателей, учебно-лабораторного корпуса с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и конгресс-холла.

Добавим, что по нацпроекту «Молодёжь и дети» к 2036 году в России будет создана сеть из 40 современных университетских кампусов. Средства выделяются из федерального и региональных бюджетов, также привлекаются внебюджетные источники, в том числе инвестиции индустриальных партнёров и государственно-частного партнёрства.

