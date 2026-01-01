В Перми прошёл образовательный форум для специалистов сферы здравоохранения Своим опытом с коллегами из региона поделились эксперты центра «Коммунарка»

Пресс-служба правительства Пермского края

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» провёл в Перми образовательный форум «Из рук в руки», в котором приняли участие девять экспертов центра во главе с директором Денисом Проценко.

В научную программу вошло 11 докладов, каждый из которых завершался общением в формате открытого диалога. Эксперты из столицы представили, в частности, доклады по вопросам анестезиологии в акушерстве, возможностей ЭКМО в многопрофильном стационаре, кесарева сечения при остановке кровообращения, методики регионарного обезболивания, цифровой трансформации в отделениях реанимации и интенсивной терапии и т.д.

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Прикамья, заместитель главного врача по РСЦ ГКБ им. Гринберга Роман Энгаус отметил, что в число спикеров вошли специалисты, непосредственно участвовавшие в создании передовой модели оказания медицинской помощи и ежедневно оттачивающие свои навыки на практике. В докладах они представили квинтэссенцию своего опыта и принимаемых решений, и в регионах эти наработки могут стать вектором развития как в клинических, так и в организационных вопросах.

Директор ММКЦ «Коммунарка», главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., завкафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Проценко в своём докладе затронул также тему эмпатии.

«Дефицит кадров, ресурсные проблемы есть у всех — не только в регионах, но и в столичных клиниках. Но это не должно становиться индульгенцией от эмпатии к пациенту. Сопереживание людям, оказавшимся на больничной койке, уважение к его личности, физиологическим и эмоциональным потребностям — это то, что позволяет не обезличивать пациента и относиться к нему, прежде всего, как к человеку. Это не про деньги, а про идеологию в команде. И начать каждый должен с себя. Это многополярный процесс, в который включены все сотрудники», — подчеркнул он.

